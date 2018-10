FOTO. Ampla actiune organizata de politisti in barurile si discotecile de pe raza judetului Suceava

Peste 200 de politisti din cadrul structurilor de investigatii criminale, ordine publica, sectiilor de politie rurala si luptatori ai Serviciului de Actiuni Speciale - IPJ Suceava au asigurat in acest week-end un mediu civilizat de distractie pentru tineri. Au fost organizate razii in barurile si discotecile de pe raza judetului Suceava. De asemenea, au fost efectuate verificari la casele de pariuri sportive si la salile de jocuri de noroc.

Totodata, politistii rutieri au organizat filtre pe caile de acces catre zona barurilor si discotecilor pentru identificarea celor care consuma alcool si se urca la volan punand in pericol siguranta traficului rutier. In paralel, politistii au intensificat activitatile investigatibve si de cercetare penala, 8 persoane fiind resinute si introduse in arestul IPJ Suceava pentru infractiuni cu violenta sau la regimul rutier.

Actiunea s-a desfasurat in perioada 26-27 pe raza intregului judet, atat in mediul rural cat si in mediul urban. De asemenea, premergator acestui interval orar, politistii au efectuat verificari la unitatile de alimentatie publica, dar si la alte obiective de interes pentru prevenirea si combaterea cersetoriei si prevenirea consumului de alcool de catre tineri.

Un capitol distinct al actiunii l-a constituit identificarea minorilor care frecventeaza barurile si discotecile si consuma bauturi alcoolice. In acest sens, politistii au efectuat verificari in peste 30 de unitati de alimentatie publica.

Actiunea a fost orientata pe trei segmente : verificari la salile de jocuri de noroc si sali de pariuri sportive intre orele 21.00 - 23.00 , razii in baruri, cluburi si discoteci in intervalul 23.00 - 02.00 si sporirea patrulelor auto in intervalul 02.00 - 04.00 pentru monitorizarea iesirilor din cluburi si asigurarea deplasarii in siguranta a tinerilor catre domicilii.

In cadrul actiunilor au fost legitimate peste 2000 de persoane. La nivelul intregului judet, au fost verificate 116 locatii. Au fost aplicate peste 200 de sanctiuni contraventionale, cat si la regimul rutier. Au fost organizate 30 de filtre rutiere in proximitatea barurilor si discotecilor. "Politistii atrag insa atentia asupra faptului ca acest climat de normalitate sociala trebuie gestionat in primul rand de cei care participa la discotecile organizate,un comportament responsabil si civilizat putand duce la prevenirea unor situatii conflictuale care sa degenereze in acte de violenta. Totodata, este necesara o implicare activa si permanenta a personalului specializat in paza si protectie angajat la nivelul cluburilor si discotecilor pentru a putea detensiona si preveni orice situatie de risc.Astfel de actiuni care necesita un efort uman si logistic sporit din partea IPJ Suceava vor continua, politistii atragand atentia asupra faptului ca manifesta toleranta zero fata de orice comportament antisocial de tip violent", a declarat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.