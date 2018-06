FOTO. Focuri de arma trase si tigari in valoare de aproape 160.000 de lei confiscate de politistii de frontiera

Focuri de arma trase si tigari in valoare de aproape 160.000 de lei confiscate de politistii de frontiera.Miercuri dimineata, un echipaj de la Sectorul Politiei de Frontiera Brodina a observat un grup de persoane care transporta catre localitatea Straja mai multe colete voluminoase. Oamenii legii au intervenit pentru retinerea celor in cauza, efectuand somatiile legale prin voce si pentru ca persoanele in cauza nu s-au supus, au fost trase cinci focuri de avertisment in plan vertical cu respectarea prevederilor legale.In urma executarii focurilor de avertisment, persoanele in cauza au abandonat coletele si s-au dispersat spre interiorul localitatii Straja. Imediat au fost informate si autoritatile de frontiera ale statului vecin pentru cercetarea in comun a evenimentului, in zona fiind descoperite sase colete care contineau cantitatea de 13.500 de pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, de diferite marci. Intreaga cantitate de tigari in valoare de 157.950 lei a fost ridicata in vederea confiscarii, iar in continuare se fac verificari pentru identificarea persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.