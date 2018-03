FOTO. Tigari de contrabanda transportate cu sania, la Straja

Tigarile de contrabanda in valoare de aproape 30.000 lei au fost confiscate

Tigari de contrabanda transportate cu sania, la Straja. In dimineata zilei de 1 martie, in jurul orei 04.00, politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Brodina au fost informati de catre granicerii ucraineni despre faptul ca acestia au observat, in apropierea frontierei, pe teritoriul lor, doua persoane care transportau o cantitate mare cu tigari. Imediat, la nivelul S.P.F. Brodina s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, ocazie cu care oamenii legii au descoperit in apropierea frontierei in zona localitatii Straja, o sanie pe care se aflau mai multe baxuri cu tigari. Drept urmare, politistii de frontiera au luat masuri de cercetare a zonei concomitent cu dispunerea unor masuri specifice in vederea identificarii persoanelor implicate.Din primele verificari a rezultat faptul ca tigarile de contrabanda urmau a fi transportate cu ajutorul saniei catre interiorul tarii pentru a fi comercializate ulterior pe piata neagra de desfacere.S-a luat masura transportarii saniei si coletelor la sediul sectorului unde in urma inventarierii, a rezultat cantitatea de aproximativ 2.500 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana.Intreaga cantitate de tigari in valoare de 29.500 lei a fost ridicata in vederea confiscarii, iar in continuare politistii de frontiera romani si graniceri ucraineni fac verificari in vederea identificarii persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.