FOTO. Urmarire ca in filme pe un drum forestier din Marginea dupa un contrabandist de tigari

Individul a dat bir cu fugitii si a abandonat masina plina cu tigari de contrabanda.

Urmarire ca in filme pe un drum forestier din Marginea dupa un contrabandist de tigari. La nivelul S.T.P.F. Suceava si S.P.F. Brodina - ITPF Sighetu Marmatiei s-a declansat, miercuri, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, un echipaj al politiei de frontiera a identificat, pe un drum forestier de pe raza comunei Brodina, un autoturism marca Opel Vectra despre care existau suspiciuni ca transporta tigari de provenienta ucraineana. Politistii de frontiera au procedat la oprirea acestuia, insa conducatorul auto a ignorat semnalele regulamentare efectuate de catre oamenii legii si a continuat deplasarea in mare viteza. Politistii de frontiera au procedat la urmarirea masinii, iar la scurt timp autoturismul in cauza a fost gasit abandonat. Imediat s-au luat masuri de supraveghere si cercetare a zonei, la scurt timp, in apropiere, fiind depistat conducatorul masinii, cetateanul roman Mihai M., in varsta de 30 de ani, domiciliat pe raza judetului Suceava. In portbagajul masinii abandonate au fost descoperite mai multe colete cu tigari de provenienta ucraineana, fapt pentru care s-a luat masura conducerii masinii si a barbatului la sediul politiei de frontiera in vederea continuarii cercetarilor. In urma inventarierii baxurilor a rezultat cantitatea de 2.880 pachete cu tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. Totodata, pe timpul verificarilor s-a constatat faptul ca barbatul nu avea permis de conducere.Intreaga cantitate de tigari in valoare de peste 33.700 lei a fost ridicata in vederea confiscarii, iar cetateanul roman este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Totodata, autoturismul marca Opel Vectra in valoare de 4.500 lei, a fost indisponibilizat la sediul politiei de frontiera, pana la finalizarea anchetei.