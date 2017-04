Fata de acesta, autoritatile judiciare belgiene au introdus o solicitare in vederea arestarii si extradarii pentru savarsirea unor infractiuni contra patrimoniului.

Falticenean cautat de autoritatile belgiene, retinut de politistii suceveni. Politistii Serviciului Investigatii Criminale Suceava si ai Biroului Investigatii Criminale Falticeni, au identificat, luni, la adresa de domiciliu, un barbat de 32 de ani, din municipiul Falticeni. Fata de acesta, in data de 7 aprilie, autoritatile judiciare belgiene au introdus o solicitare in vederea arestarii si extradarii pentru savarsirea unor infractiuni contra patrimoniului. Barbatul, ce nu figura urmarit national, a fost prezentat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava care a dispus retinerea acestuia pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Curtii de Apel Suceava. In baza ordonantei de retinere, barbatul de 32 de ani a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava. Luni, ora 16.30, politistii Sectiei 12 Politiei Rurala Preutesti, au identificat un barbat de 47 de ani din comuna Dolhesti, care poseda mandat de executare a pedepsei inchisorii din data de 10 aprilie, emis de Curtea de Apel Craiova, fiind condamnat la 2 ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de "asocierea la grup infractional" cu scopul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. In baza mandatului, barbatul a fost escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.