Falticeni. Sofer incarcerat, dupa coliziunea dintre doua autoturisme FOTO

Ulterior barbatul a murit la spital. Este vorba despre un fost politist.

Un sofer a ramas incarcerat dupa coliziunea dintre doua autoturisme. Accidentul a avut loc joi, in jurul orei 17.00, pe strada Armatei din municipiul Falticeni. In urma impactului, soferii celor doua masini au fost raniti, unul dintre ei ramand incarcerat. La fata locuui au intervenit pompierii de la Detasamentul de Pompieri Falticeni cu o autospeciala de descarcerare, o ambulanta SMURD , dar si un echipaj SAJ. Victima incarcerata fost extrasa de pompieri dintre fiarele masinii si predata echipajului SAJ, care a transportat-o la spital. Cel de-al doilea sofer a fost monitorizat de catre echipajul SMURD si de asemenea a fost transportat la spital pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate.Ulterior soferul care a provocat accidentul, un fost politist in varsta de 57 de ani, a decedat din cauza leziunilor suferite.