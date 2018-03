Falticeni. Un pieton a fost accidentat mortal in timp ce mergea pe mijlocul strazii

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Pieton accidentat mortal la Falticeni in timp ce mergea pe mijlocul strazii. Vineri, ora 23.40, in timp ce conducea autoutilitara pe DN 2, in afara localitatii Falticeni, un barbat de 35 de ani, din municipiul Suceava, a surprins si accidentat mortal, un barbat de 42 de ani, din comuna Fantana Mare, care se deplasa pe mijlocul partii carosabile, in aceeasi directie de mers. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Despre accident, au fost sesizati si reprezentantii I.S.C.T.R. Suceava. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.