Fara permis la volan, un barbat din Voitinel a fost prins de politisti dupa o urmarire in trafic

Barbatul a fost incatusat de politisti dupa ce a inceput sa-i injure pe oamenii legii.

Fara permis la volan, un barbat din comuna Voitinel a fost prins de politisti dupa o urmarire in trafic. Duminica, in jurul orei 15.00, un echipaj de politie din cadrul SPR 3 Marginea aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, executand un filtru rutier pe raza comunei, la intersectia DN 2E cu DN 17A si DJ 209K a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturismul BMW inmatriculat in Marea Britanie, condus de catre un barbat de 35 ani, din comuna Voitinel, care se deplasa dinspre satul Clit, despre care politistii cunosteau faptul ca nu detine permis de conducere si mai avea in lucru un dosar penal la regimul rutier. Acesta nu a oprit, continuandu-si deplasarea pe DN 17A, spre comuna Sucevita. Politistii au procedat la urmarirea acestuia cu semnalele acustice si luminoase in functiune. In momentul in care barbatul a fost oprit, a devenit agresiv verbal, adresand cuvinte jignitoare politistilor motiv pentru care s-a procedat la incatusarea acestuia. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si a fost retinut pentru 24 de ore.