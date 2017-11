Fata afaceristului ucis in casa, la Falticeni, a recunoscut ca ea si-a injunghiat mortal tatal

Tanara, care are afectiuni psihice grave, a fost audiata de procurori sambata, cu acordul medicilor psihiatri. Aceasta a declarat ca si-ar fi iesit din fire din cauza ca tatal sau a certat-o pentru ca asculta muzica la volum prea mare.

Principalul suspect in cazul crimei afaceristului falticenean Viorel Carnareasa, fiica acestuia de 17 ani, si-a recunoscut fapta. Tanara, care are afectiuni psihice grave, a fost audiata de procurori sambata, cu acordul medicilor psihiatri. Aceasta a declarat ca si-ar fi iesit din fire din cauza ca tatal sau a certat-o pentru ca asculta muzica la volum prea mare. Ea a pus mana pe cutit dar si pe o toporisca, spun procurorii, si l-a atacat pe tatal sau, infingandu-i cutitul in gat. Barbatul a fost atacat din spate, in timp ce se spala la chiuveta din baie. Afaceristul avea plagi taiate si la nivelul mainilor, semn ca totusi se aparase. Dupa crima, tanara a plecat de acasa. Ea a fost gasita de politisti in clubul detinut de tatal sau, unde era baricadata.A fost nevoie de interventia mascatilor pentru ca fata avea un caine de lupta pe care l-a asmutit impotriva politistilor. Fiica afaceristului este in continuare internata la Psihitarie. Barbatul avea trei copii si era divortat, fosta sotia fiind impreuna cu ceilalti doi copii plecata in strainatate. El a fost gasit mort, cu gatul taiat, vineri seara, de unul din fratii sai, venit la vila afaceristului pentru ca acesta nu mai raspundea la telefon de miercuri.Procurorii spun ca acesta ar fi fost omorat cel putin cu 24 de ore inainte de descoperirea macabra si ca tanara a stat cu tatal mort in casa. Vecinii barbatului sunt in stare de soc si au doar cuvinte bune de spus despre el. Carnareasa era un om respectuos, la locul lui si credincios, spun oamenii, care declara ca nu a avut vreun conflict cu cineva de cand locuieste pe strada Trandafirilor.