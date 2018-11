Fata de 16 ani, ajunsa cu arsuri la spital dupa ce o petarda i-a explodat in mana

Incidentul s-a petrecut intr-un parc din orasul Cajvana.

Petardele mai fac o victima, in judet. De aceasta data este vorba despre o fata de 16 ani, care a ajuns la Spitalul Judetean Suceava cu leziuni la mana dreapta dupa ce o petarda i-a explodat în mana. Cum era vorba despre un obiect pirotehnic interzis, medicii au anuntat si politistii. Acestia au concluzionat, dupa efectuarea de cercetari, ca in timp ce se afla intr-un parc din orasul Cajvana, impreuna cu alti tineri, fata a dorit sa aprinda o petarda. Dupa ce a aprins petarda, din cauza manevrarii gresite, aceasta i-a explodat in mana dreapta. Minora a fost transportata cu o masina de ocazie la centrul de primiri urgente Cajvana si apoi la spitalul municipal Radauti. De aici a fost preluata de o ambulanta si transportata la spitalul judetean Suceava, unde a primit ingrijiri medicale de urgenta. In cauza politistii au intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa. Politistii trebuie acum sa stabileasca si de unde anume si-a procurat tanara petarda cu pricina.