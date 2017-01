Femei spulberate de o masina pe marginea drumului, la Ipotesti

Victimele au fost transportate cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava.

Femei spulberate de o masina pe marginea drumului. Duminica, ora 08.45, in timp ce conducea autoturismul, intr-o curba pe DC 70, in comuna Ipotesti, un barbat de 26 de ani, din judetul Braila, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe sensul opus, unde a acrosat si accidentat, doua femei din localitate, una de 57 de ani si cealalta de 74 de ani, care, in calitate de pietoni, circulau pe partea stanga a drumului. Victimele au fost transportate cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava pentru acordarea de ingrijiri medicale. Femeia de 57 de ani a suferit un traumatism cranio-cerebral, epistaxis stang, traumatism toraco-abdominal, contuzii cot si genunchi drept. Cealalta femeie a fost suferit contuzii la membrele superioare si inferioare. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.