Femeia moarta de frig, la Bilca. Ea a fost gasita in zapada, de o eleva care mergea la scoala

Cel mai probabil, pe fondul consumului de alcool, aceasta a cazut si nu a mai putut sa se ridice, fiind expusa la frig ore intregi.

Femeie moarta de frig, in localitatea Bilca. Trupul neinsufletit al acesteia a fost gasit joi, in jurul orei 7, de o fetita care mergea la scoala. Aceasta si-a sunat bunicul, care a sesizat cazul la 112. Femeia in varsta de 59 de ani se afla in zapada, cu fata in sus, la intrare in localitatea Bilca. La fata locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanta Radauti, care a constatat faptul ca localnica de 59 de ani era deja decedata si nu au fost intreprinse masuri de resuscitare. Din investigatiile efectuate de politisti, a reiesit ca femeia locuia impreuna cu fiul ei si era cunoscuta ca o consumatoare frecventa de bauturi alcoolice. Miercuri seara, ea a plecat de acasa la un bar din comuna de domiciliu, pentru a-si cumpara bautura, si nu s-a mai intors. Cum fiul statea in alta camera, acesta nu a sesizat ca mama lui nu s-a mai intors din sat. Cu ocazia examinarii criminalistice a cadavrului nu au fost identificate urme vizibile de violenta.Cadavrul a fost transportat la Spitalul municipal Radauti unde urmeaza a se efectua autopsia medico-legala.