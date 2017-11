Femeie accidentata de o autoutilitara pe trecerea de pietoni, la vatra Dornei

Victima a fost transportata cu ambulanta la spital.

Femeie accidentata de o autoutilitara pe trecerea de pietoni. Evenimentul rutier a avut loc, joi dupa-amiaza, pe strada Unirii din municipiul Vatra Dornei. In timp ce conducea autoutilitara, pe fondul neatentiei, un localnic de 45 de ani, a accidentat o femeie de 61 de ani din localitate, angajata in traversarea regulamentara a strazii, pe trecerea de pietoni. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, fara sa ramana internata. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.