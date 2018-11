Femeie accidentata grav de o masina, la Falticeni

O femeie de 45 de ani, din municipiul Falticeni, a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o masina. Accidentul a avut loc miercuri dimineata pe strada Maior Ioan, din municipiul Falticeni. Un localnic de 18 ani a surprins si accidentat grav femeia, angajata in calitate de pieton in traversarea strazii, prin loc nepermis si fara sa se asigure. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.