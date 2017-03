Femeie accidentata in parcarea unui magazin, in municipiul Suceava. Soferul a fugit de la fata locului

Barbatul a fost identificat de politisti si s-a ales cu dosar penal.

Femeie accidentata in parcarea unui magazin. Politia municipiului Suceava a fost sesizata despre faptul ca, la unitate medicala din localitate, s-a prezentat o localnica de 60 de ani, victima unui accident de circulatie, aceasta precizand faptul ca, soferul implicat in eveniment a parasit locul faptei. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, marti, in jurul orei 14.15, in timp ce se deplasa in calitate de pieton in parcarea unui magazin din localitate, victima a fost lovita de un autoturism al carui conducator a plecat de la fata locului. Victima a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. In urma activitatilor intreprinse de politisti, a fost identificat autoturismul implicat in accident si conducatorul acestuia, un barbat de 34 de ani, din municipiul Suceava. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au prelevat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia", cercetarile fiind continuate de politisti pentru stabilirea tuturor imprejurarilor producerii evenimentului.