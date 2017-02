Femeie accidentata pe trecerea de pietoni de o masina unei scoli auto VIDEO si FOTO

Accident rutier, pe una din cele mai circulate artere din municipiul Suceava, in apropiere de magazinul LIDL de la intrare in Obcini. O femeie a fost lovita in plin, vineri dimineata, chiar pe trecerea de pietoni, de un tanar de 25 de ani, aflat la volanul unei masini scoala.Tanarul, originar din judetul Constanta, era in procesul practic de instruire auto iar pe scaunul din dreapta se afla instructorul sau auto, de la o scoala de soferi din oras. Cei doi sustin ca femeia a tasnit din spatele unui tir si a trecut strada in fuga si de aceea nu au reusit sa o evite, in ciuda faptului ca ea se afla pe trecerea de pietoni. Atat tanarul, cat si instructorul au fost testati cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Femeia a fost ranita si transportata de un echipaj SMURD in stare destul de grava la Spitalul Judetean Suceava, necesintand mai multe zile de ingrijiri medicale. Circulatia a fost data peste cap minute in sir, in zona respectiva in urma producerii accidentului. Politistii fac acum cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul.Ei au intocmit in acest caz dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.