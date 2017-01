Femeie accidentata pe trecerea de pietoni, in municipiul Suceava

Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Femeie accidentata pe trecerea de pietoni.Luni, ora 11.00, in timp ce traversa strada spre un centru comercial din municipiul Suceava, pe trecerea de pietoni semaforizata, pe culoarea verde a semaforului destinat pietonilor, o femeie de 45 de ani din comuna Udesti, a fost surprinsa si accidentata de autoturismul condus de un localnic de 38 de ani, care circula dinspre parcarea centrului comercial spre strada Calea Unirii. Dupa accident, conducatorul auto a transportat victima la spital pentru investigatii medicale, dupa care, s-a prezentat la sediul Politiei municipiului Suceava pentru a sesiza evenimentul. In urma accidentului rutier, a rezultat ranirea usoara a femeii, care nu a ramas internata in spital. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.