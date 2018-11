Femeie batuta si violata intr-un sant, la Mironu, pe cand se intorcea de la serviciu

Un individ a fost arestat dupa ce a violat la marginea drumului o femeie care se intorcea de la serviciu, la Mironu. Acesta si-a lovit victima cu pumnii si picioarele dupa care a abuzat-o sexual. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpat pentru savarsirea infractiunii de viol.

Potrivit anchetatorilor, in data de 26 octombrie, in jurul orei 00.15, individul a urmarit o femeie in timp ce aceasta se deplasa pe drumul comunal de la locul de munca spre locuinta sa din aceasi localitate, iar cand a ajuns in dreptul unui pod a lovit-o pe aceasta cu pumnii si picioarele peste corp, a amenintat-o cu moartea dupa care a tarat-o in afara partii carosabile, pe malul santului unde a intretinut raporturi sexuale normale cu aceasta.

Fata de agresor s-a dispus masura retinerii pentru 24 ore, acesta fiind prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.

Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Gura Humorului a admis cererea procurorului de caz s-a dispus emiterea unui mandat de arestare pe numele barbatului pentru o perioada de 30 de zile.