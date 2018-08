Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

Femeie care traversa neregulamentar, accidentata de o masina pe o strada din municipiul Suceava. Marti dimineata, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Burdujeni, din municipiul Suceava, ajuns in apropierea intersectiei cu sens giratoriu cu strada Calea Unirii, un barbat de 38 de ani din comuna Dumbraveni a surprins si accidentat o femeie de 38 de ani din comuna Cornu Luncii, angajata in traversarea strazii prin loc nepermis si fara sa se asigure. Victima a fost transportata cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava pentru acordarea de ingrijiri medicale.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.