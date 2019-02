Femeie de 50 de ani, din Suceava, moarta din cauza gripei

Este al doilea deces din cauza gripei inregistrat in judet, de la inceputul acestui sezon rece.

Gripa mai face o victima, la Suceava. Este vorba despre o femeie de 50 de ani, care a murit joi dupa ce a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Suceava. Aceasta avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal, informeaza Institutul de Sanatate Publica. Numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns in tara noastra la 148, in plina epidemie. Acesta este al doilea deces din cauza gripei, inregistrat in judetul Suceava, de la inceputul sezonului rece 2018-2019. In ultima sapatamana, 24 de suceveni au ajuns la medic din cauza gripei, cei mai multi cu varste intre 15 si 49 de ani.