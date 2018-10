Femeie de 72 de ani, accidentata pe trecerea de pietoni, in centrul Radautiului FOTO

O femeie de 72 de ani a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada, pe trecere de pietoni, in centrul municipiului Radauti. S-a intamplat luni, in jurul orei 16.10. La vonalul masinii se afla o femeie de de 63 ani, din municipul Radauti. Aceasta, in timp ce conducea autoturismul marca Dacia, pe str. Piata Unirii din localitatea de domiciliu, ajungand la trecerea pentru pietoni din fata SC Bucovina Electro Top SRL, a surprins-o si acrosat-o cu partea din fata a autoturismului pe femeia de 72 ani, localnica, care traversa strada regulamentar pe trecerea pentru pietoni semnalizata cu indicator si marcaj. Victima nu a suferit leziuni grave insa a fost preluata de o ambulanta si transportata de urgenta la spital. Soferita si victima au fost testate cu aparatul etilotest acesta indicand valoarea de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, in ambele cazuri.