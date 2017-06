Femeie din Berchisesti condamnata la sase luni de inchisoare pentru vatamare corporala

Femeia a fost identificata de politisti, fiind escortata si incarcerata in Penitenciarul Botosani.

Femeie condamnata la sase luni de inchisoare pentru vatamare corporala. Sectia 10 Politie Rurala Gura Humorului a primit, joi, mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis in aceeasi zi de Judecatoria Gura Humorului privind pe o femeie de 27 de ani, din comuna Berchisesti, condamnata la sase luni inchisoare pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala. Alina C. ce nu figura urmarita, a fost identificata de politisti, fiind escortata si incarcerata in Penitenciarul Botosani.In data de 2 septembrie 2016, Alina C, cu antecedente penale, s-a deplasat la Postul de Politie Berchisesti, pentru a cere lamuriri cu privire la incheierea unui proces verbal de contraventie, concubinului ei. Dupa ce agentul de politie A.S.F. i-a dat relatii , aceasta i-a adresat amenintari cu acte de violenta si cu moartea "provocandu-i o stare de temere, intrucat inculpata, anterior, a fost cercetata si trimisa in judecata pentru fapte savarsite cu violenta", spun procurorii.