Femeie din Fratautii Noi, imobilizata de politisti dupa ce a fost prinsa cu sute de petarde periculoase

O femeie, care comercializa ilegal articole pitotehnice, a opus rezistenta politistilor si a trebuit imobilizata pentru a putea fi dusa la audieri, la sediul de politie. S-a intamplat joi dupa amiaza, la Fratautii Noi. Politistii din cadrul Postului de Politie Fratautii Noi, au fost anuntati ca o femeie efectueaza operatiuni cu articole pirotehnice pe raza catunului Vuliva, comuna Fratautii Noi. Acestia s-au deplasat la fata locului si au identificat pe DC Vuliva o persoana de sex feminin care la vederea agentilor de politie a incercat sa evite contactul cu agentii. S-a procedat la interceptarea si legitimarea persoanei de sex feminin, ocazie cu care aceasta a refuzat sa coopereze sau sa ofere date cu privire la identitatea sa. Pentru ca femeia opunea rezistenta, agentii au trecut la imobilizarea ei in vederea conducerii la sediul politiei pentru efectuarea activitatilor de identificare si stabilire a datelor de stare civila.Ei au constatat ca cea in cauza se numeste Fercal Angelica, de 40 ani, din comuna Fratautii Noi. Cu ocazia efectuarii controlului bagajelor, au fost identificate asupra sa, intr-o punga de rafie, 970 articole pirotehnice (petarde), respectiv 16 cutii x 60 bucati marca CORSAIR categoria 1 si o punga de plastic in care se aflau 16 articole pirotehnice ( petarde) marca TROPIC categoria 3. Fercal Angelica a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 1.400 lei pentru refuz legitimare. Ea s-a ales cu dosar dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept.