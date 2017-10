Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijri medicale.

Femeie din Straja, lovita de o masina aflata in depasire. Duminica dimineata, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 208G, din comuna Straja, un barbat de 30 de ani, din comuna Brodina, a efectuat manevra de depasire a unui autovehicul, moment in care, a acrosat si accidentat o femeie de 60 de ani, din localitate, care se deplasa regulamentar pe marginea carosabilului. Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.