Femeie din Valea Moldovei, moarta in conditii suspecte, la Spitalul Gura Humorului

Moarte suspecta, la Valea Moldovei. Politistii fac cercetari in cazul unei femei care a decedat subit si din cauze necunoscute. Marti dupa amiaza Politia orasului Gura Humorului a fost sesizata verbal de catre un barbat din comuna Valea Moldovei despre faptul ca sora sa, o femeie in varsta de 68 ani, din aceeasi localitate, a fost transportata la sectia U.P.U Gura Humorului, locatie unde aceasta a decedat in urma unui stop cardio respirator. Femeia a sunat la 112 luni seara, in jurul orei 21.00, deoarece se simtea rau, si a solicitat la domiciliul ei o ambulanta din cadrul U.P.U Gura Humorului. Ea a fost preluata de o ambulanta de la domiciliu si transportata catre sectia U.P.U Gura Humorului, in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

Ulterior, in jurul orei 22.25, a fost constatat decesul acesteia de catre medicul de garda al Sectiei U.P.U Gura Humorului.Bizar, politia orasului Gura Humorului nu a fost sesizata de catre personalul din cadrul Spitalului Gura Humorului cu privire la decesul susnumitei, asa cum ar fi fost normal conform procedurilor in vigoare. Intrucat cea in cauza nu figureaza inscrisa in evidentele nici unui medic de familie, nu a putut fi stabilita cauza mortii si nici posibila eliberarea unui certificat constatator al decesului, fapt pentru care este necesara efectuarea unei necropsii. Politistii au intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.