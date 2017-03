Femeie din municipiul Suceava accidentata intr-un microbuz, dupa o frana brusca

Conducatorul auto si victima au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Femeie accidentata intr-un microbuz, dupa o frana brusca. Joi, ora 08.30, in timp ce conducea microbuzul pe strada Cuza Voda, din municipiul Suceava, pentru a evita impactul cu un autoturism care circula in fata sa si care a oprit brusc, un localnic de 31 de ani, a actionat urgent sistemul de franare, moment in care, o femeie de 36 de ani, din municipiul Suceava, pasagera in microbuz insa aflata in picioare, s-a dezechilibrat si a cazut, lovindu-se de bordul masinii. Din accident, a rezultat ranirea usoara a pasagerei. Conducatorul auto si victima au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.