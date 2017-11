Femeie gasita moarta de frig intr-un foisor din curtea unui hotel din Vatra Dornei

Femeie fara adapost, moarta de frig, la Vatra Dornei. Aceasta a fost gasita far suflate, intr-un foisor aflat in curtea unui hotel din localitate, de doi copii. Cei doi au mers in curtea hotelului,unde sunt amplasate rampe skeidparc pentru biciclete si role, ca sa se joace. Ajunsi acolo, copiii au inceput sa caute sticle goale pentru a le umple cu apa si umezi rampele. In timp ce cautau sticle, in anexa construita deasupra unui izvor au observat o femeie intinsa pe pardoseala de beton, care era decedata. Ei au anuntat prima persoana aflata in zona, care la randul sau a apelat numarul de urgenta112 anuntand evenimentul.

Dupa efectuarea de cercetari, polititii au stabilit ca este vorba despre o femeie de 61 ani, localnica si care suferea de etilism cronic. Aceasta facea parte din mediul boschetarilor, fiind plecata voluntar de la domiciliu de la inceputul lunii octombrie si locuind sub cerul liber. Cu ocazia examinarii cadavrului s-a constatat ca acesta nu prezenta urme exterioare de violenta,cu exceptia unei echimoze la nivelul ochiului drept,despre care s-a stabilit pe parcursul anchetei ca nu ar avea legatura cu cauza mortii. Cel mai probabil, aceasta a murit de frig dupa ce a adormit afara, temperaturile fiind scazute in zona de munte, pe timpul noptii.Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Vatra Dornei, in vederea efectuarii autopsiei medico legale.In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala pentru moarte suspecta.