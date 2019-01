Femeie gasita moarta in padurea din spatele Bisericii Sf Vineri Suceava

Descoperire macabra in padurea din spatele Bisericii "Sf. Vineri" din municipiul Suceava. Miercuri dimineata, o femeie a sunat la 112 si a anuntat ca in timp ce isi plimba cainele, a gasit o persoana decedata in padurea respectiva. La fata locului au ajuns politistii. Persoana decedata a fost identificata ca fiind o femeie de 65 de ani, din comuna Scheia, cunoscuta ca si consumatoare frecventa de bauturi alcoolice, fiind internata de mai multe ori in Sectia de Psihiatrie Burdujeni. Aceasta colecta alimente si diverse obiecte de la pubelele de gunoi si frecventa localurile din zona Dorna si Maraton. Trupul neinsufletit al femeii a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor producerii decesului.