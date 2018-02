Femeie gasita moarta, inghetata pe un camp din Arbore

Femeie de 57 de ani gasita moarta, inghetata pe un camp din comuna Arbore, duminica dimineata. Cadavrul a fost identificat pe un teren agricol la aproximativ 100 m fata de drumul DN2 E din satul Clit, chiar de fratele victimei, care a sunat la 112. Femeia obisnuia sa consume bauturi alcoolice si este posibil sa fi cazut in zapada fara ca mai apoi sa se poata ridica. Fratele acesteia a vazut-o ultima oara sambata la amiaza, pentru ca duminica dimineata sa o gaseasca fara suflare la aproximativ 150 m distanta de locuinta sa. In urma verificarii sumare a cadavrului, nu au fost constatate leziuni de violenta. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti, in vederea efectuarii necropsiei.