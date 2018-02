Femeie gasita moarta intr-o locuinta din Mihoveni. Concubinul ei spune ca aceasta avea gripa

O femeie in varsta de 45 de ani, din comuna Todiresti, a fost gasita moarta in locuinta concubinului sau, in satul Mihoveni, comuna Scheia. Descoperirea macabra a fost facuta luni, in jurul orei 12.00, de un vecin de-al barbatului. Concubinul femeii a povestit ca a plecat luni dimineata de acasa, lasand-o pe aceasta in imobil. Pentru a sunat-o de mai multe ori si nu a raspuns a rugat un vecin sa se deplaseze la locuinta sa pentru a vedea ce se intampla. Astfel, vecinul a gasit-o pe femeie decedata, pe podeaua din camera. La fata locului a fost solitictata interventia unui echipaj de ambulanta, care a constatat decesul acesteia. Potrivit concubinului femeii aceasta avea de o saptamana gripa, insa nu urma tratament medical. Aceasta era cunoscuta ca fiind consumatoare de bauturi alcoolice. Trupul neinsufletit a fost transportat la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei mortii.