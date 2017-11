Femeie lovita de o masina pe trecerea de pietoni, in municipiul Suceava

Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

Femeie lovita de o masina pe trecerea de pietoni. Miercuri, in jurul orei 18.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, o femeie de 49 de ani, din judetul Botosani, a accidentat o localnica de 59 de ani, care, in calitate de pieton, traversa strada pe trecerea pentru pietoni marcata si semnalizata corespunzator. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava. Aceasta a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral, contuzie coloana cervicala, contuzie hemitorace stang, traumatism umar stang, traumatism gamba dreapta, fractura clavicula dreapta. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.