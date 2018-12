Femeie moarta de frig dupa ce a stat ore intregi intr-o camera neincalzita. Ea a zacut bauta langa soba

O femeie de 55 de ani, din Frasin, a murit in soc hipotermic dupa ce a stat ore intregi in locuinta neincalzita. Femeia era consumatoare de alcool si a fost vazuta de vecini tarandu-se spre casa, in genunchi. Nimeni nu a mai stiut nimic apoi de ea timp de doua zile, pana cand sora acesteia, ingrijorata, a mers acasa la ea. Femeia de 55 de ani era in casa in care locuia impreuna cu sotul, intr-o camera, cazuta langa soba iar incaperea neincalzita. Aceasta era in stare de inconstienta. Sora a sunat la 112 iar femeia a fost preluata de un echipaj SMURD si transportata la Urgentele spitalului din Gura Humorului. In ciuda eforturilor medicilor, din cauza ca temperatura corpului era foarte scazuta, pacienta a decedat dupa aproximativ 2 ore. Si sotul decedatei este consumator de alcool si nu a observat ca sotia zace inconstienta intr-o camera a casei. De asemenea, in localitatea Herla, un barbat de 44 de ani a murit inghetat dupa ce a stat mai multe zile in zapada. Acesta era consumator de bauturi alcoolice iar cei patru frati ai sai au pornit sa il caute dupa ce nu il mai vazusera de doua zile. Acestia l-au cautat prin imprejurimi, gasindu-l in cele din urma pe barbat, decedat langa un podet din apropierea locuintei sale, fiind acoperit partial de zapada.Cadavrul nu prezenta urme de violenta. In ambele cazuri politistii au demarat cercetari.