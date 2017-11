Femeie moarta dupa ce a cazut de la etajul unui camin de batrani din Vama

Politistii fac acum cercetari pentru a stabili daca a fost vorba despre un suicid sau altceva.

Moarte suepecta la un camin de batrani din localitatea Vama, la primele ore ale diminetii de mirecuri. O batrana de 82 ani, a cazut de la etajul doi al cladirii. Femeia locuia in cadrul caminului respectiv din data de 22 septembrie, fiind cazata intr-o camera de la etajul doi al imobilului, impreunca cu inca doua persoane. Miercuri dimineata, in jurul orei 6.00, asistenta medicala de serviciu in cadrul centrului, a efectuat verificarea camerelor, ocazie cu care a observat ca geamul camerei unde era cazata batrana era deschis, iar aceasta lipsea din camera. Femeia era cazuta pe sol, langa zidul cladirii. La fata locului a venit ambulanta, care a transportat-o pe aceasta la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, in coma profunda. Ulterior batrna a fost ransferata la Spitralul Judetean Suceava, unde dupa cateva ore a decedat. Colegele de camera spun ca femeia se plangea de singuratate dar si de faptul ca avea afectiuni cronice si ca prin urmare aceasta s-a sinucis. Politistii au intrat pe fir in acest caz si fac acum cercetari pentru a stabili circumstansele exacte ale producerii incidentului, fiind deschis un dosar de cercetare.