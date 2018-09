Femeie moarta dupa ce s-a inecat cu mancare

O femeie din comuna Partestii de Jos a murit dupa ce s-a inecat cu mancare. Tragedia s-a petrecut marti pe cand femeia se afla acasa impreuna cu fiica si fiul sau. In jurul orei 12.30, dupa ce femeia a luat pranzul, s-a ridicat de la masa, si in timp in care ingera mancarea s-a inecat si nu a mai putut sa respire. Aceasta a facut semne ca se sufoca si fiul sau a intervenit pentru a o ajuta. Fiica femeii a sunat la 112 si la fata locului a ajuns un echipaj de ambulanta. Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare, insa fara rezultat, fiind constatat decesul victimei. Trupul neinsufletit al femeii a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei producerii decesului.