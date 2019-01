Femeie scoasa cu senilata din nameti pentru a fi transportata la spital VIDEO

Interventie cu senilata, la Brodina, pentru ca o femeie cu probleme cardiac sa poata fi transportata la spital. Ambulanta nu a putut ajunge la ea din cauza nameti lor.Interventia pompierilor a durat 6 ore.Joi seara, in jurul orei 19:00, in Dispeceratul pompierilor militari suceveni s-a solicitat interventia echipajului SMURD, pentru acordarea primului ajutor medical si transportul la spital, in cazul unei femei, in varsta de 49 de ani, din satul Cunuschi, comuna Brodina.Deoarece zona in care se afla satul Cununschi este una de munte, izolata, greu accesibilă circulatiei auto, mai ales pe perioada de iarna, odata cu ambulanta SMURD, Detasamentul de Pompieri Radauti a trimis la fata locului si un echipaj cu autosenilata Argo 8x8. De asemenea, membrii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Brodina, au venit in sprijinul pompierilor militari cu un utilaj TAF (transport auto forestier). Dupa ce s-a parcurs distanta de aproximativ 60 de km, dintre Radauti si satul Cununschi, ambulanta SMURD a ramas in asteptare, iar echipajul vehiculului 8x8, impreuna cu TAF-ul, a continuat drumul, de aproximativ 5 km, pana la locuinta victimei.Acolo, pompierii paramedici au monitorizat femeia, care acuza afectiuni cardiace, dupa care au transportat-o cu autosenilata, in siguranta, pana la locul unde astepta ambulanga SMURD. Ulterior, bolnava a fost transportata la Centrul de Primire Urgente Radauti, pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate.