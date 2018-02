Femeie spulberata pe marginea drumului de o autoutilitara, la Marginea Vezi Imagini

UPDATE: Aceasta a decedat ulterior din cauza gravelor leziuni suferite.

Grav accident rutier, miercuri seara, in localitatea Marginea. O batrana care mergea pe marginea drumului a fost pur si simplu spulberata de o autoutilitara. Femeia a fost grav ranita si a intrat in stop cardio respirator, medicii de la Ambulanta care au ajuns la fata locului efectuand minute in sir manevre de resuscitare. In final femeia a fost stabilizata si urcata in autosanitara pentru a fi transportata la spital.Din pacate, in ciuda eforturilor medicilor, aceasta a decedat ulterior din cauza gravelor leziuni suferite. Soferul a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Politistii fac acum cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut tragedia.