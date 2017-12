Fetita accidentata mortal de o masina pe o trecere de pietoni, la Falticeni. La volan se afla un politist FOTO

Politistii au intocmit in cauza dosar penal de ucidere din culpa.

Tragedie la Falticeni. O fetita in varsta de 12 ani a fost accidentata mortal de o masina pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 09.20. Un barbat de 28 de ani, din municipiul Falticeni, in timp ce conducea autoturismul marca Opel Antara pe strada Sucevei, din municipiul Falticeni, pe directia Falticeni catre Suceava, pe banda II de deplasare, a surprins si accidentat pe trecerea pentru pietoni amenajata prin indicatoare si marcaje, pe fetita de 12 ani, din municipiul Falticeni, care se afla in traversare din partea stanga spre dreapta avand in vedere directia de deplasare. In urma impactului minora si-a pierdut viata. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ dupa care la spital i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul de 28 de ani este angajat al postului de politie Moara avand gradul de agent principal si se afla in timpul liber. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.