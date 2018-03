Fetita accidentata pe trecerea de pietoni din fata scolii,la Vicovu de Sus. Soferul a fugit

El a fost ulterior identificat de politisti.

Copil de 11 ani, lovit de o masina chiar in fata scolii, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Soferul care a produs accidentul a plecat de la fata locului. S-a intamplat la Vicovu de Sus dupa ce un sofer de 28 de ani, pe nume Schipor Vasile, din localitate, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Cernauti, s-a angajat in efectuarea manevrei de depasire a unui microbuz, despre care acesta declara ca era stationat. In timp ce se afla in depasirea microbuzului, cu partea din stanga fata a autoturismului, soferul cu pricina a surprins si lovit o fata de 11 ani, care traversa partea carosabila pe trecerea pentru pietoni marcata si semnalizata corespunzator din fata Scolii Gimnaziale Nr. 1. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala minorei dar conducatorul autoturismului implicat a parasit locul producerii accidentului, continuandu-si deplasarea inspre comuna Vicovu de Jos. Ulterior el a fost identificat de politisti in incinta unei societati comerciale Vicovu de Sus. Victima accidentului a fost transportata cu ambulanta la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava unde a avut nevoie de ingrijiri medicale.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat si i-au fost recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.El s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia.