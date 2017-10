Fetita ajunsa intoxicata la spital dupa ce parintii i-au dat gaz lampant pe post de tratament impotriva viermilor

O fetita de numai doi ani, din Falticeni, a ajuns intoxicata la spital dupa ce parintii i-au dat sa bea gaz lampant, pe post de leac pentru viermi intestinali. Micuta a ajuns la Spitalul Judetean Suceava sambata noapte, cu intoxicatie voluntara cu gaz lampant. Medicii au aflat ca fetita se simtea rau sambata seara intrucat are viermi intestinali. Pentru a o trata la domiciliu, mama sa, o tanara de 28 de ani, i-a administrat o lingurita de gaz lampant, stiind ca este un leac din popor. La scurt timp insa dupa administrarea acestei substante, minora a inceput sa simta mai rau, fapt pentru care parintii ei au transportat-o singuri la Urgentele spitalului Judetean Suceava, fiind internata ulterior in Sectia de Pediatrie. Medicii fac un apel cater parinti sa nu apelezela leacuri babesti in cazul copiilor, mai ales a celor mici, putand sa le afecteze grav starea de sanatate si sa apara complicatii.