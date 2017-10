Fetita de 10 ani a preotului Petru Gavril, condusa pe ultimul drum de sute de oameni VIDEO

Fetita de 10 ani a preotului Petru Gavril, care a murit vineri dupa amiaza la Terapie Intensiva, a fost condusa luni la amiaza pe ultimul drum. Copila ranita foaret grav in accidentul de la Cornu Luncii a fost operata de urgenta insa medicii au spus de la inceput ca are leziuni incompatibile cu viata, fiind practic in moarte cerebrala de mai multe zile. Trupul copilei a fost depus in casa bunicilor paterni, de la Rotopanesti, acolo unde sute de persoane s-au strans si, in frunte cu bunicii indurerati, au pornit in alai spre capela cimitirului, unde a fost oficiata slujba religioasa de un sobor de 30 de preoti, in frunte cu IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor. Colegii de scoala, profesorii si localnici au venit rand pe rand cu flori si coroane si au pornit apoi in alai spre capela, in spatele sicriului in care se afla fetita. Oameni in toata firea plangeau si se intrebau in lacrimi cum de a fost posibil ca Dumnezeu sa permit o asemenea tragedie, mai ales ca toata familia Gavril il slujise cu atata devotament. Familia preotului organiza inclusiv tabere de religie pentru copii in fiecare vara si ajuta pe oricine cerea ajutorul sau se afla in nevoie. ' Au slujit lui Dumnezeu pana in ultima lor clipa. Toata familia mergea la biserica, toata familia ajuta pe cei in nevoie. Este o pierdere mare pentru comunitatea noastra. Parintele ne-a fost coleg, el preda religia. Am vorbit si cu ceilalti colegi si credem ca ce s-a intamplat acolo, la Cornu Luncii, este supraomenesc. Eu am fost si revoltata de ce Dumnezeul pe care l-au slujit atat de mult a permis asa o tragedie, dar nu avem noi raspunsul, doar cel de Sus il are, el le oranduieste pe toate', ne-a declarant o profesoara de la scoala din Lamaseni. Fetita ingropata luni era cea mai buna din clasa la invatatura si isi ajuta parintii la treburile gospodaresti, inclusiv gatea pentru fratiorii mai mici. Singura speranta a celor care se rugau luni pentru sufletele celor 3 morti a avenit de la spital. Vestea ca starea mamei se imbunatateste a ajuns si acolo, iar oamenii isi spuneau unii altora ca Dumnezeu nu a permis ca cei doi copii scapati cu viata din cumplitul accident, baiatul de 3 ani si fetita de 8 ani, sa ramana orfani de ambii parinti.