Fetita de 12 ani, moarta la spital dupa ce a fost lovita de masina directorului tehnic al DS Suceava. Minora era pe trecere de pietoni

Grav accident rutier provocat marti dimineata de directorul tehnic al Directiei Silvice Suceava, Valerian Solovastru, la Ilisesti. Masina condusa de acesta, un BMW X5, a lovit in plin o fetita de 12 ani care traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni. In urma impactului violent, aceasta a fost proiectata pe sosea la metri distanta. Fata era impreuna cu doua prietene iar acestea au reusit sa se fereasca in ultimul moment. La fata locului a ajuns o ambulanta, cu intarziere, spun martorii, iar fata a fost preluata si transportata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Ea a ajuns la Urgente in coma, cu multiple traumatisme, cele mai grave la nivel cranio cerebral. Valerian Solovastru, 56 de ani, a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind negative. Lui i s-au recoltat si probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Traficul in zona respectiva a fost blocat zeci de minute. Dupa cateva ore, in ciuda eforturilor medicilor, fetita a decedat, avand leziuni incompatibile cu viata. Pe numele directorului tehnic al DS Suceava politistii fac cercetari, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Marti seara,Valerian Solovastru a fost retinut pentru 24 de ore in arestul IPJ Suceava. Fata accidentata mortal era fiica unui fost viceprimar din Ilisesti, Florin Rusu.Ea practica atletism de performanta. Dumnezeu sa o ierte!