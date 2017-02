Fetita de 3 ani scapata cu viata din masina care a plonjat intr-un copac, la Cornul Luncii, a fost transferata la o clinica din Iasi VIDEO si FOTO ACCIDENT

Micuta s-a aflat in coma toata noaptea si are leziuni cranio cerebrale grave dar si contuzie de ficat.

Fetita de 3 ani, ajunsa in stare foarte grava la Spitalul Judetean Suceava marti seara in urma accidentului petrecut langa localitatea Cornu Luncii, a fost transferata in aceasta dimineata la Clinica de Neurochirurgie din Iasi. Micuta s-a aflat in coma toata noaptea si are leziuni cranio cerebrale grave dar si contuzie de ficat. Medicii suceveni spun ca aceasta ar avea nevoie de o interventie chirurgicala la nivelul capului. Bunica acesteia a fost si ea destul de grav ranita, singurul care a scapat cu leziuni minore fiind tatal ei, care era la volan la momentul petrecerii accidentului (vezi declarative medic UPU Bogdan Bondaru). Cei patru sunt din Falticeni si se intorceau acasa, cand, la un moment dat, soferul, pe numel Guia Iulian, a pierdut control volanului intr-o curba, din cauza ca nu a adaptat viteza la carosabilul cu polei. Masina a iesit de pe sosea, a plonjat in sant, la o diferenta de 1,5 metri de acostament, si s-a izbit violent de singurul copac aflat in zona, pe marginea drumului. In urma impactului puternic, fetita si bunica, ambele aflate pe bancheta din spate a autoturismului, au ramas incarcerate intre fiarele masinii, fiind scoase de pompieri. Sotia soferului, o tanara de 25 de ani, care se afla pe scaunul din dreapta fata, a iesit prin parbriz si a fost prinsa intre copac si masina. Ea a decedat la scurt timp de la producerea accidentului. Soferul s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.