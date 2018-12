Fetita de 4 ani, la spital cu arsuri, dupa ce hainele i-au luat foc de la o candela

O fetita de numai 4 ani, din Vatra Dornei, a ajuns la spital cu arsuri dupa ce hainele de pe ea au luat foc de la o candela lasata aprinsa. Micuta a fost adusa la spitalul din localitate de tatal sau, care a povestit medicilor ca, in timp ce se afla la domiciliu, fiica sa s-a jucat cu o candela aprinsa, ocazie cu care i-au luat foc hainele. Tatal i-a auzit tipetele din curtea casei si s-a deplasat de urgenta in locuinta. Acolo si-a dat seama ca fiica sa s-a jucat cu o candela aprinsa care se afla in bucatarie, iar flacara de la candela i-a aprins hainele, provocandu-i leziuni la nivelul toracelui si bratului drept. In locuinta se afla si mama minorei, care insa era intr-o alta camera a locuintei, prinsa cu treaba, iar cand a auzit tipetele s-a deplasat si ea de urgenta in bucatarie. Medicii au stabilit ca fetita a suferit arsuri de gradele unu si doi pe 12% din suprafata corpului si au anuntat Politia despre caz. Politistii fac acum cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.