Fetita de 5 ani, la spital cu capul spart, dupa un accident la gradinita

O fetita de 5 ani, din Falticeni, a ajuns la spital direct de la gradinita, in urma unui accident stupid. Minora se deplaseaza cu dificultate, prezentand o problema la sistemul locomotor si in acest context, in timp ce se afla in sala de clasa cu alti copii, fiind supravegheati de educatoare, ea s-a impiedicat si a dat cu capul de un corp de mobilier. In urma incidentului fetita a fost ranita la cap. A fost anuntat tatal copilei, care a sunat imediat la 112. Minora a fost transportata la Spitalul Municipal Falticeni de catre un echipaj de ambulanta pentru a-i fi acordate ingrijiri medicale. Medicul de garda a stabilit diagnosticul de plaga contuza frontala si nu a fost necesara internarea minorei. Politistii au intocmit in acest caz dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare corporala din culpa.