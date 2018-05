Fetita de 9 ani accidentata grav cu bicicleta de catre un alt copil

O fetita de noua ani a fost accidentata grav cu bicicleta de catre un alt copil. Joi, in jurul orei 13.00, un baiat de 11 ani, din comuna Zvoristea, se plimba cu bicicleta pe un drum comunal neclasificat din satul Serbanesti, comuna Zvoristea. La un moment dat, in zona unui imobil, acesta a surprins si accidentat o fetita de noua ani, localnica, care se deplasa in calitate de pieton pe partea carosabila, in aceeasi directie de mers. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticata cu contuzie gamba dreapta. Minora a ramas internata in sectia de chirurgie infantila a spitalului.