Fetita de doi ani, ajunsa la spital dupa ce a inghitit mai multe medicamente

O fetita de doi ani, din municipiul Suceava, a ajuns la spital dupa ce s-ar fi intoxicat cu medicamente. Minora locuieste impreuna cu parintii ei, iar vineri, in jurul orei 12.30, a fost gasita de mama ei, langa un flacon de "Eliquis", un medicament anticoagulant folosit de tatal minorei.

Femeia nu si-a dat seama daca micuta a ingerat sau nu pastile si s-a deplasat cu fiica sa la Spitalul Judetean Suceava. Fetita a ramas internata in unitatea spitaliceasca sub supravegherea medicilor. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.