Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.

Fetita de o luna si jumatate din Voitinel, moarta in conditii suspecte. In noaptea de miercuri spre joi, micuta a dormit in acelasi pat cu mama si cu cei doi frati minori, in varsta de trei, respectiv patru ani. Mama s-a trezit joi, in jurul orei 05.00, pentru a o hrani pe fetita, dupa care a facut focul in soba si s-a culcat langa minori. In jurul orei 08.00 cand a vrut sa schimbe scutecele minorei a constatat ca fetita este galbena la fata si nu mai prezinta semne vitale, motiv pentru care s-a deplasat cu ea la Cabinetul Medical Individual din comuna Voitinel. La fata locului s-a prezentat un echipaj de ambulanta, care, dupa efectuarea manevrelor de resuscitare, a constatat decesul minorei. Cu ocazia examinarii fizice s-a constatat ca aceasta nu prezenta urme vizibile de violenta pe suprafata corpului.Trupul neinsufletit al fetitei a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti, pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzei decesului. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.