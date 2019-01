Fetita de un an, din Salcea, ajunsa la spital cu arsuri si intoxicata cu fum in urma unui incendiu, a murit in drum spre Iasi VIDEO

Fratele ei, in varsta de doi ani, este in continuare in strare grava la Spitalul Judetean Suceava.

Micuta de un an, din Salcea, ajunsa in stare foarte grava la Spitalul Judetean Suceava, marti dupa amiaza, cu arsuri si intoxicata cu fum, a murit chiar in ambulanta care o transporta la o clinica din Iasi. Fetita avea arsuri pe 70% din suprafata corpului dar si pe caile respiratorii si i s-au facut manevre de resuscitare minute in sir, la Urgentele Spitalului Judetean Suceava pana sa fie stabilizata si urcata in ambulanta care trebuia sa o duca la Iasi. Din nefericire, trupul firav al acesteia nu a mai rezistat. Reamintim ca doi copii au ajuns marti dupa amiaza in stare foarte grava la Urgentele Spitalului Judetean Suceava dupa ce s-au intoxicat cu fum. Este vorba de doi frati, de 1 respectiv 2 ani. Baiatul mai mare a fost intubat si stabilizat pana sa ajunga la spital. El a ramas la Spitalul Judetean Suceava. Micutii se aflau cu mama lor acasa la momentul incidentului. Ei au fost lasati nesupravegheati cateva momente si se pare ca fratele mai mare a rasturnat din greseala un suport pentru uscat rufe peste un termosemineu cu lemne iar rufele s-au aprins. Incendiul nu s-a manifestat decat in camera respectiva, mocnit, iar pana la venirea mamei cei doi micuti s-au intoxicat cu fum iar hainele de pe mezina s-au aprins. Dumnezeu sa o odihneasca in pace si sa aline durerea familiei!