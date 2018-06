Fetita din Radauti, oparita cu apa clocotita

O fetita in varsta de doi ani si trei luni, din municipiul Radauti, a ajuns la spital cu arsuri dupa ce s-a oparit cu apa clocotita. Totul a avut loc duminica seara cand minora se afla acasa cu mama sa. Femeia a pus sa fiarba pe aragaz o oala cu apa. Copila s-a apropiat la un moment dat si a incercat sa agate un prosop de manerul aragazului. In acel moment oala de pe masina de gatit s-a varsat peste fetita. La fata locului a ajuns un echipaj medical si minora a fost transportata la Spitalul Municipal Radauti. La unitatea medicala aceasta a fost diagonsticata cu arsura gradul II membru inferior drept, ulterior fiind transferata la Spitalul Judetean Suceava. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.