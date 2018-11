Fetita jandarmeritei ucise in accidentul de la Tribunal este in stare foarte grava. Ea va fi transferata la o clinica universitara VIDEO

Daca va scapa cu viata, exista riscul ca fetita sa ramana cu sechele cerebrale(vezi declaratii video sef Terapie Intensiva, Dorin Stanescu).

Fetita jandarmeritei de 40 ani care miercuri a murit dupa ce ambele au fost spulberate de un sofer de 26 de ani se afla in continuare in stare foarte grava la Terapie Intensiva. Micuta a fost resuscitata de medici noaptea trecuta, acestia reusind sa o stabilizeze pentru moment. Medicii suceveni au cerut de miercuri seara transferul fetitei de un an si jumatate la o clinica universitara si care dispune de aparatura necesara. Nu s-a putut efectua transferul catre Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi pe motiv ca la ora respectiva nu era de garda nici un medic specialist care ar fi putut sa o evalueze pe micuta pacienta. Joi dimineata medicii suceveni faceau demersurile necesare pentru ca fetita sa fie transferata intr-o clinica de copii din Bucuresti. Seful Sectiei Terapie Intensiva de la Spitalul Judetean Suceava, dr.Dorin Stanescu, ne-a declarat ca, daca vremea o va permite, micuta va fi preluata de un elicopter sau un avion si transportata spre capitala. Starea fetitei este in continuare foarte grava iar medicii sunt rezervati in ce priveste sansele de supravietuire. Ea are o hemoragie cerebrala care nu poate fi operata, contuzii hepatice dar si pulmonare. Daca va scapa cu viata, exista riscul ca fetita sa ramana cu sechele cerebrale. Aceasta a zburat practic prin aer, in caruciorul in care statea, dupa ce masina tanarului de 26 de ani, din Mitocu Dragomirnei, le-a surprins pe cele doua chiar la mijlocul trecerii de pietoni. In urma impactului violent caruciorul a ajuns pe trotuar, la circa 30 de metri distanta.